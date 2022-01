Spectacle musical de contes occitans : « Fantastics » par le duo Calèu à Rampoux Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Spectacle musical de contes occitans : « Fantastics » par le duo Calèu à Rampoux

2022-02-25 18:00:00

2022-02-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-25

Rampoux Lot Rampoux 7 EUR Spectacle suivi d’un repas et d’un bal trad animé par les musiciens des Barjacaires.

Réservations au 05 65 41 53 21. Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, l’association Les Barjacaires vous invite à découvrir le spectacle de contes occitans intitulé « Fantastics ».

Fabien Bages et Hervé Robert, en musique et en chansons, livrent quelques contes occitans qui regorgent de récits fantastiques où l'étrange, l'extraordinaire et le surnaturel s'invitent…

Réservations au 05 65 41 53 21. ©Fabien Bages

