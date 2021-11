Chiconi Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Chiconi Chiconi Spectacle musical de conte animé Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Chiconi Chiconi Catégorie d’évènement: Chiconi

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

Le spectacle parle de quatre personnages d’horizons divers autour de l’océan indien. Ils partagent tous une émotion procurée par la musique du dzendzé. Cette quête presque initiatique les emmènera jusqu’à l’île de Mayotte. Cette oeuvre met l’accent sur le brassage multiculturel qui forge et enrichit la culture mahoraise. Une histoire musicale sur la différence, l’amitié et la transmission du patrimoine au ryhtme du dzendzé. Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Chiconi 6 rue Sicotram 97670 Chiconi Chiconi



2022-01-20T09:30:00 2022-01-20T11:30:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T11:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00;2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-23T09:30:00 2022-01-23T11:30:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T16:00:00

