Lot Par Brigitte Coissard

Oeuvres de Ludwig van Beethoven

Texte écrit par Pauline Lacot « Vous parler de moi ?….. Que dire ?….. Je suis un vieil homme aujourd’hui. Assis près de la fenêtre, mon regard voyage par delà les toits de la ville et se pose sur les bords du Rhin que j’aime tant. Le printemps fait chanter les oiseaux et dans mon cœur, le déroulé de ma vie s’étire. »

Ce récital nous conduit dans les a res de l’enfermement. La surdité de cet immense compositeur o re à sa musique des couleurs puissantes et un sentiment de liberté incroyable. @arrosoir Figeac

