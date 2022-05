SPECTACLE MUSICAL – DANIEL AUTEUIL “DÉJEUNER EN L’AIR” Tomblaine, 22 mai 2022, Tomblaine.

On connaissait l’immense acteur, voilà le compositeur et interprète.

Daniel Auteuil se livre tout en émotion entre poésie et chansons. Il nous permet de découvrir l’œuvre de ce poète Français du début du XXème siècle Paul-Jean Toulet et ses contrerimes, forme poétique qu’il créée. Apollinaire et Rimbaud, s’invitent aussi à ce spectacle musical.

Fils de chanteur d’opéra, Daniel Auteuil revient à ses “premières amours”. Sa voix nous captive et nous séduit. Accompagné d’un piano mélodique et d’une guitare voyageuse, son style parlé-chanté lui permet une transition en douceur entre le comédien et le chanteur.

Le festival ” aux actes citoyens ” suscite des liens, mais aussi des hasards provoqués. En 2018, Jean-Philippe Daguerre présentait “Adieu monsieur Haffman” sur notre scène Tomblainoise, spectacle qui fut moliérisé quatre fois, trois jours plus tard ! Daniel Auteuil porte cette année ce chef d’œuvre au cinéma.

Que diriez-vous de retrouvailles entre le metteur en scène de théâtre et l’acteur au cinéma?

Jean-Philippe Daguerre sera probablement présent pour applaudir Daniel Auteuil au festival “aux actes citoyens”, théâtre de rencontres insolites.

En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50.

