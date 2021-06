Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Spectacle musical : Cornebidouille Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle musical : Cornebidouille Monein, 23 juin 2021-23 juin 2021, Monein. Spectacle musical : Cornebidouille 2021-06-23 15:30:00 – 2021-06-23 Médiathèque la MéMo 16 Place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques Par le collectif BlOp (interjection)

Que se passe t-il quand les vilains marmots refusent de manger leur soupe ? La sorcière Cornebidouille sort de son placard pour terroriser les plus têtus !! Tony Leite et Fred Jouveaux musiciens, composent un duo de personnages détonnant ! Musiques débridées, chansons, projection vidéo…rigolade assurée +33 5 59 21 21 25 Par le collectif BlOp (interjection)

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Monein Adresse Médiathèque la MéMo 16 Place Henri Lacabanne Ville Monein lieuville 43.31932#-0.57975