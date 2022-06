Spectacle musical : Coda Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Spectacle musical : Coda Portes-lès-Valence, 14 décembre 2022, Portes-lès-Valence. Spectacle musical : Coda

1 rue Aragon BP 47 Train théâtre Portes-lès-Valence Drôme BP 47 1 rue Aragon

2022-12-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-14

BP 47 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence

Drôme Portes-lès-Valence EUR Un joli spectacle musical : entre féerie, onirisme et émotion. Accueil BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Other Lieu Portes-lès-Valence Train théâtre Adresse Portes-lès-Valence Drôme BP 47 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Train théâtre Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

Spectacle musical : Coda Portes-lès-Valence 2022-12-14 was last modified: by Spectacle musical : Coda Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Train théâtre 14 décembre 2022 1 rue Aragon BP 47 Train théâtre Portes-lès-Valence Drôme

Portes-lès-Valence Drôme