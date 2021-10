Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Spectacle musical : “Cinéma” Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Spectacle musical : “Cinéma” Lesparre-Médoc, 27 octobre 2021, Lesparre-Médoc. Spectacle musical : “Cinéma” 2021-10-27 – 2021-10-27 Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc Le CCAS de Lesparre vous propose un spectacle musical sur le thème du Cinéma pour partager un moment convivial intergénérationnel.

Spectacle gratuit et pour tous les ages.

