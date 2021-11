MAISONS LAFFITTE Château de Maisons île de France, Maisons-Laffitte Spectacle musical Château de Maisons MAISONS LAFFITTE Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 13 novembre 2021

de 18h à 19h30

Laissez-vous entraîner en musique à la découverte de la vie de Jean de La Fontaine, « Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence », dans l’écrin du château de Maisons Pour célébrer le 400ème anniversaire de la naissance du célèbre fabuliste Jean de La Fontaine, le château de Maisons en partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles accueille l’ensemble Comet Musicke pour un concert-biographique « Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence ». Les artistes se font chanteurs, musiciens ou encore récitants, pour présenter au public une narration brève et en musique de la vie du poète. On y croise tous les grands noms de l’époque de Dumont à Lully et de Charpentier à Sainte Colombe sur des airs aussi variés que les goûts de l’impertinent auteur des Fables : de la chanson à boire au plain chant en passant par l’opéra, la musique de consort ou la comédie-ballet. Spectacles -> Autre spectacle Château de Maisons 2 avenue Carnot MAISONS LAFFITTE 78600

