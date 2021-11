Spectacle musical Champ de lune : L’amour toujours l’amour Luzay, 26 novembre 2021, Luzay.

Spectacle musical Champ de lune : L’amour toujours l’amour Rue Trompe-Souris Au Restaurant Le Trompe Souris Luzay

2021-11-26 – 2021-11-26 Rue Trompe-Souris Au Restaurant Le Trompe Souris

Luzay Deux-Sèvres Luzay

EUR 12 30 Les plus belles chansons du cinéma français. Depuis près de 100 ans le cinéma s’allie à l’art de la chanson et il y excelle pour décliner l’Amour dans tous ses états. Sur scène, une méridienne rouge et un écran de télévision qui déverse des scènes clé du cinéma français, évoquant les différents visages de l’Amour et déroulant ses itinéraires : rêve du prince charmant, séduction, amour platonique, amour heureux puis doute, séparation, chagrin, résilience…

Possibilité de restauration sur place

Concert théâtralisé des plus belles chansons du cinéma français dans lequel une chanteuse, danseuse de claquettes, nous entraîne dans son sillage à revivre l’état amoureux. Accompagnée par un guitariste et un contrebassiste dans une mise en scène sobre et stylisée laissant libre cours aux émotions.

+33 5 17 44 30 75

Les plus belles chansons du cinéma français. Depuis près de 100 ans le cinéma s’allie à l’art de la chanson et il y excelle pour décliner l’Amour dans tous ses états. Sur scène, une méridienne rouge et un écran de télévision qui déverse des scènes clé du cinéma français, évoquant les différents visages de l’Amour et déroulant ses itinéraires : rêve du prince charmant, séduction, amour platonique, amour heureux puis doute, séparation, chagrin, résilience…

Possibilité de restauration sur place

Cie Clair de Lune

Rue Trompe-Souris Au Restaurant Le Trompe Souris Luzay

dernière mise à jour : 2021-11-16 par