Spectacle musical « Cette année-là »

2023-05-03 15:00:00 – 2023-05-04

Côte-d’Or Montbard 27 EUR Spectacle musical par Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco Cette année-là est un hymne à l’avènement du disco et du rock’n’roll en France. Un vaste programme de chansons françaises mais aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années d’euphorie musicale. Rendez-vous à 15h (ouverture des portes à 14h15), Espace Paul Éluard Tarifs : 29 € individuels / 27 € groupes à partir de 10 pers.

Places en vente à l’Office de Tourisme du Montbardois (paiement par chèque ou espèces uniquement) Réservations groupes (plus de 10 personnes), PMR : Arc en Ciel Productions :

03 22 60 89 03

Ou aux points de vente habituels : Fnac, Ticketmaster (frais de location en supplément) +33 3 22 60 89 03 Place Gambetta Espace Paul Éluard Montbard

