Spectacle musical caritatif au profit de la ligue contre le cancer rue du Gué de la Grange Lencloître, dimanche 7 avril 2024.

– 150 choristes sur scène (À Cœur joie de Poitiers, CamparoVoix de Champigny en Rochereau, Chante la Boivre de Biard, les voix d’Harcourt de Chauvigny, Figaro si Figaro là de Montmorillon)

– musiciens et conteuses/comédiennes du groupe la Tigre

– Direction et violoncelle : Élsie GRIFFITHS

– Harmonisation musicale Stéphane GRIFFITHS

Dans une demeure bourgeoise coupée du monde, un mari poignardé et huit femmes qui se soupçonnent entre elles. Tous les non-dits éclatent alors au grand jour…

En première partie présentation par l’école de comédie musicale Broadway school de Poitiers, d’extraits vocaux de leurs prochains spectacles…

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la ligue contre le Cancer et à l’association KAPVIE pour la recherche médicale contre les cancers invisibles et insidieux et la recherche au sein du CHU de Poitiers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

rue du Gué de la Grange Salle multimédia

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine cd86@ligue-cancer.net

