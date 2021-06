Cany-Barville Cany-Barville 76450, Cany-Barville Spectacle musical Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: 76450

Cany-Barville

Spectacle musical Cany-Barville, 18 juin 2021-18 juin 2021, Cany-Barville. Spectacle musical 2021-06-18 – 2021-06-18 Route de Barville Médiathèque

Cany-Barville 76450 Spectacle musical « Echappée mer » par l’association « un coin d’parapluie », en soirée.

A la salle du bailliage de Caux. Gratuit Spectacle musical « Echappée mer » par l’association « un coin d’parapluie », en soirée.

A la salle du bailliage de Caux. Gratuit Spectacle musical « Echappée mer » par l’association « un coin d’parapluie », en soirée.

A la salle du bailliage de Caux. Gratuit Spectacle musical « Echappée mer » par l’association « un coin d’parapluie », en soirée.

A la salle du bailliage de Caux. Gratuit

Détails Catégories d’évènement: 76450, Cany-Barville Étiquettes évènement : Autres Lieu Cany-Barville Adresse Route de Barville Médiathèque Ville Cany-Barville lieuville 49.78548#0.64083