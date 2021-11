Spectacle musical “Brother kawa” Bibliothèque de Montournais, 22 janvier 2022, Montournais.

Spectacle musical “Brother kawa”

Bibliothèque de Montournais, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Raphaëlo et Moricio sont frères. Raphaëlo est né avec 2 minutes et 50 secondes d’avance sur Moricio, c’est donc lui qui commande. Raphaëlo et Moricio ont fait 2 fois et demie le tour du monde, contraints d’écourter leur 3ème périple pour rapatrier Moricio tombé malade au Brésil. Il lui est aujourd’hui très difficile d’évoquer ce douloureux souvenir, notamment le retour en pédalo. Raphaëlo est charmeur, un peu flambeur (presque crâneur dirait son frère), il plait aux femmes. Un charisme naturel que ne partage pas Moricio qui se demande encore comment il est possible de voyager aux 4 coins du monde alors que la terre est ronde. De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, la Grèce ou la Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde musical agrémenté de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de laisser sur place !

Pass sanitaire et masque obligatoires

Bibliothèque de Montournais 16 rue du bocage 85700 Montournais Montournais Vendée



