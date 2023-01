Spectacle musical Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Spectacle musical Bibliothèque Amélie, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 10h30 à 11h30

. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Un spectacle musical pour les tout-petits, à la poursuite de Minou le petit chat Le petit Chat qui voulait voyager : Minou a laissé une lettre à ses maîtres leur disant qu’il est parti visiter le monde… 30 minutes de spectacle musical joué par 2 comédiens-chanteurs de la compagnie Dans les bacs à sable, à la poursuite de leur petit chat à travers l’Italie, le Kenya, la Polynésie ! Samedi 18 mars à 10h30 pour les enfants de 18 mois à 4 ans Sur inscription à partir du 28 février Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

Compagnie Dans Les Bacs à Sable

