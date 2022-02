Spectacle musical « Bercer l’enfant manquant » à Tournus Tournus, 5 mars 2022, Tournus.

Spectacle musical « Bercer l’enfant manquant » à Tournus Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

2022-03-05 – 2022-03-05 Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines

Tournus Saône-et-Loire

EUR Spectacle musical, textes, chants, piano, percussions autour de la maternité.

Atelier/Rencontre à l’issue de la représentation

Basée sur des témoignages recueillis auprès de mères, de sages-femmes, et de soignantes, « Bercer l’enfant manquant » explore les liens qui se tissent, se vivent, s’installent et parfois ont du mal à se nouer, entre les mères et leurs enfants.

Devenir mère, c’est traverser surprise, énigme, doute, inquiétude, angoisse, émerveillement, tout une palette de sentiments complexes et nouveaux. C’est se confronter à certains clichés, ou injonctions de la société ou de sa propre famille. Et c’est aussi faire l’expérience d’un parcours médical, qui va de l’échographie jusqu’à l’accouchement et qui peut parfois faire vivre une amniocentèse, une PMA, une prématurité, une césarienne en urgence…

???????Et l’enfant manquant c’est l’enfant idéal, celui qu’il faut parfois oublier pour pouvoir accueillir l’enfant réel…

Organisé par l’association Vivre au Féminin

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Participation libre – à partir de 12 ans

???????Réservation : 06 70 64 87 77 – reservation.vivreaufeminin@gmail.com

reservation.vivreaufeminin@gmail.com

Spectacle musical, textes, chants, piano, percussions autour de la maternité.

Atelier/Rencontre à l’issue de la représentation

Basée sur des témoignages recueillis auprès de mères, de sages-femmes, et de soignantes, « Bercer l’enfant manquant » explore les liens qui se tissent, se vivent, s’installent et parfois ont du mal à se nouer, entre les mères et leurs enfants.

Devenir mère, c’est traverser surprise, énigme, doute, inquiétude, angoisse, émerveillement, tout une palette de sentiments complexes et nouveaux. C’est se confronter à certains clichés, ou injonctions de la société ou de sa propre famille. Et c’est aussi faire l’expérience d’un parcours médical, qui va de l’échographie jusqu’à l’accouchement et qui peut parfois faire vivre une amniocentèse, une PMA, une prématurité, une césarienne en urgence…

???????Et l’enfant manquant c’est l’enfant idéal, celui qu’il faut parfois oublier pour pouvoir accueillir l’enfant réel…

Organisé par l’association Vivre au Féminin

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Participation libre – à partir de 12 ans

???????Réservation : 06 70 64 87 77 – reservation.vivreaufeminin@gmail.com

Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

dernière mise à jour : 2022-01-27 par