[Spectacle musical] Battan l’Otto chante pour les Petits et pour les Grands Dieppe, 3 décembre 2022, Dieppe.

[Spectacle musical] Battan l’Otto chante pour les Petits et pour les Grands

Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03

Dieppe

Seine-Maritime

Balades et chansons populaires pour les petits et pour les grands. Il sera question de fables exemplaires de langues et de cultures différentes, d’hommes et d’animaux, de travail et d’amour, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Venez chanter ce qui fait nos différences et nos ressemblances, l’union fait la force ! Venez découvrir à travers l’univers des fables, les histoires qui voyagent comme les cultures, créent des liens entre les hommes les aidant à grandir. Laisser vous raconter des histoires d’antan et d’aujourd’hui.

Balades et chansons populaires pour les petits et pour les grands. Il sera question de fables exemplaires de langues et de cultures différentes, d’hommes et d’animaux, de travail et d’amour, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Venez chanter ce qui fait nos différences et nos ressemblances, l’union fait la force ! Venez découvrir à travers l’univers des fables, les histoires qui voyagent comme les cultures, créent des liens entre les hommes les aidant à grandir. Laisser vous raconter des histoires d’antan et d’aujourd’hui.

+33 2 79 02 20 23

Dieppe

dernière mise à jour : 2022-11-17 par