Spectacle musical – Barbara amoureuse Coulon Coulon OT Niort Coulon Catégories d’Évènement: Coulon

Deux-Sèvres

Spectacle musical – Barbara amoureuse Coulon, 20 janvier 2023, Coulon OT Niort Coulon. Spectacle musical – Barbara amoureuse 3 Place de la Coutume Centre social et culturel du Marais Coulon Deux-Sèvres Centre social et culturel du Marais 3 Place de la Coutume

2023-01-20 – 2023-01-20

Centre social et culturel du Marais 3 Place de la Coutume

Coulon

Deux-Sèvres Coulon Deux-Sèvres 4 EUR Caroline Montier chante Barbara Amoureuse,

Spectacle musical à Coulon, CSC du Marais. Tout public à partir de 6 ans – Durée 1h10.

4€/pers adhérent CSC

6€/non adhérent Caroline Montier chante Barbara Amoureuse,

Spectacle musical à Coulon, CSC du Marais. Tout public à partir de 6 ans – Durée 1h10.

4€/pers adhérent CSC

6€/non adhérent +33 5 49 35 99 90 CSC du Marais

Centre social et culturel du Marais 3 Place de la Coutume Coulon

dernière mise à jour : 2023-01-16 par OT Niort

Détails Catégories d’Évènement: Coulon, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulon Adresse Coulon Deux-Sèvres OT Niort Centre social et culturel du Marais 3 Place de la Coutume Ville Coulon OT Niort Coulon lieuville Centre social et culturel du Marais 3 Place de la Coutume Coulon Departement Deux-Sèvres

Coulon Coulon OT Niort Coulon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulon-ot-niort-coulon/

Spectacle musical – Barbara amoureuse Coulon 2023-01-20 was last modified: by Spectacle musical – Barbara amoureuse Coulon Coulon 20 janvier 2023 3 Place de la Coutume Centre social et culturel du Marais Coulon Deux-Sèvres Coulon Coulon Deux-Sèvres Deux-Sèvres OT Niort

Coulon OT Niort Coulon Deux-Sèvres