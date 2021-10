Eymet Eymet Dordogne, Eymet Spectacle musical : Avant j’étais vieux … Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Spectacle musical : Avant j’étais vieux … Eymet, 9 novembre 2021, Eymet. Spectacle musical : Avant j’étais vieux … 2021-11-09 15:00:00 – 2021-11-09 Espace culturel Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne Eymet Théâtre, musique et bien vieillir, voici le mélange détonant que les caisses de retraite d’Aquitaine vous proposent de découvrir gratuitement à Eymet. Ouverture des portes à 14 h , le spectacle débute à 15 h. Pour la sécurité de tous, le PASS sanitaire est obligatoire. Réservations obligatoire. Théâtre, musique et bien vieillir, voici le mélange détonant que les caisses de retraite d’Aquitaine vous proposent de découvrir gratuitement à Eymet. Ouverture des portes à 14 h , le spectacle débute à 15 h. Pour la sécurité de tous, le PASS sanitaire est obligatoire. Réservations obligatoire. +33 5 53 02 68 76 Théâtre, musique et bien vieillir, voici le mélange détonant que les caisses de retraite d’Aquitaine vous proposent de découvrir gratuitement à Eymet. Ouverture des portes à 14 h , le spectacle débute à 15 h. Pour la sécurité de tous, le PASS sanitaire est obligatoire. Réservations obligatoire. ASEPT dernière mise à jour : 2021-10-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Espace culturel Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville 44.6688#0.39769