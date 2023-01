[Spectacle musical] Allain Leprest “Tralahurlette” Dieppe, 17 février 2023, Dieppe .

[Spectacle musical] Allain Leprest “Tralahurlette”

73 Avenue Leon Gambetta Dieppe Seine-Maritime

2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17

Dieppe

Seine-Maritime

Spectacle musical par le Théâtre Musical Coulisses, Henry DUBOS, Elisabeth TOUCHARD et Tania DUBOS. Vidéo des illustrations de Alain-Michel BOUCHER.

« Et puis LEPREST est arrivé! Nom du diable, quel choc! Ça fait quoi? 5ans, 10 ans, plus peut-être, que j’avais pas lu ÇA… Et ce soir, je me sens d’une humilité jubilatoire d’écrire ces quelques lignes. J’ai envie de crier: enfer! Que c’est beau! Et pour le crier, j’ai envie de trouver des mots qui n’existent pas – ou plutôt qui n’existent plus- car LEPREST les a déjà pris, tordus et recrachés en émotion-révolte, en tralahurlette-amour… Henri TACHAN »

Restauration légère à partir de 19h – Spectacle à 20h

Spectacle musical par le Théâtre Musical Coulisses, Henry DUBOS, Elisabeth TOUCHARD et Tania DUBOS. Vidéo des illustrations de Alain-Michel BOUCHER.

« Et puis LEPREST est arrivé! Nom du diable, quel choc! Ça fait quoi? 5ans, 10 ans, plus peut-être, que j’avais pas lu ÇA… Et ce soir, je me sens d’une humilité jubilatoire d’écrire ces quelques lignes. J’ai envie de crier: enfer! Que c’est beau! Et pour le crier, j’ai envie de trouver des mots qui n’existent pas – ou plutôt qui n’existent plus- car LEPREST les a déjà pris, tordus et recrachés en émotion-révolte, en tralahurlette-amour… Henri TACHAN »

Restauration légère à partir de 19h – Spectacle à 20h

lecafe.domainedesroches@gmail.com +33 2 79 02 20 23 https://www.dieppe-hostel-lesroches.com/

Dieppe

dernière mise à jour : 2023-01-17 par