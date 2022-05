Spectacle Musical – Airs de famille Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Spectacle Musical – Airs de famille Die, 12 juin 2022, Die. Spectacle Musical – Airs de famille Rue Kateb Yacine Les Aires – Théâtre de Die et du Diois Die

2022-06-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-12 21:00:00 21:00:00 Rue Kateb Yacine Les Aires – Théâtre de Die et du Diois

Die Drôme EUR L’Atelier de la Voix du Château Saint-Ferréol présente un spectacle de chansons mises en scène avec 15 participants sur scène. atelierdelavoix@yahoo.com +33 6 52 49 26 80 https://www.atelierdelavoix.com/ Rue Kateb Yacine Les Aires – Théâtre de Die et du Diois Die

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Rue Kateb Yacine Les Aires - Théâtre de Die et du Diois Ville Die lieuville Rue Kateb Yacine Les Aires - Théâtre de Die et du Diois Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Spectacle Musical – Airs de famille Die 2022-06-12 was last modified: by Spectacle Musical – Airs de famille Die Die 12 juin 2022 Die Drôme

Die Drôme