Spectacle musical : à la table Rossini Hôtel de la Marine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle musical : à la table Rossini Hôtel de la Marine Paris, 4 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 20h00 à 21h15

Le mercredi 04 octobre 2023

de 20h00 à 21h15

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Quand Rossini s’invite à l’Hôtel de la Marine… Spectacle Musical « A la table de Rossini » 4 musiciens et 1 comédien revivent les œuvres de jeunesse du gourmet Rossini et redonnent vie à l’esprit des cercles culturels du XIXème siècle sous les riches dorures des salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine, où l’on parlait autant de musique que de cuisine! Hôtel de la Marine 2 Place de la Concorde 75008 Paris Contact : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg3uXuvbuBAxX6aqQEHQGJAc0QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hotel-de-la-marine.paris%2Fagenda%2Fspectacle-musical-a-la-table-de-rossini&usg=AOvVaw1XKab4_J-S2Nt277a6Y3Tj&opi=89978449 https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/ https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/ 20 Euros

Léopoldine Godon Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Hôtel de la Marine Adresse 2 Place de la Concorde Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hôtel de la Marine Paris latitude longitude 48.8667269790856,2.32293902073192

Hôtel de la Marine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/