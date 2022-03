Spectacle musical : A la dérive Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Spectacle musical : A la dérive Saint-Romain-de-Colbosc, 14 avril 2022, Saint-Romain-de-Colbosc. Spectacle musical : A la dérive Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc

2022-04-14 17:00:00 – 2022-04-14 Rue Henri Odièvre Le SiRoCo

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Saint-Romain-de-Colbosc Par la Compagnie La Rustine Félix n’a jamais vu les vagues.

Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon.

Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire.

Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues.

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe, un drap image l’océan, une baignoire, chaloupe de fortune. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive ! Date : Le jeudi 14 avril à 10h et à 17h.

Durée : 45 min

Tarif : 10 € Tout public, à partir de 3 ans. Par la Compagnie La Rustine Félix n’a jamais vu les vagues.

Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon.

Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de… +33 2 35 20 57 92 https://www.lesiroco.com/ Par la Compagnie La Rustine Félix n’a jamais vu les vagues.

Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon.

Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire.

Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues.

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe, un drap image l’océan, une baignoire, chaloupe de fortune. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive ! Date : Le jeudi 14 avril à 10h et à 17h.

Durée : 45 min

Tarif : 10 € Tout public, à partir de 3 ans. Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Romain-de-Colbosc Adresse Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Ville Saint-Romain-de-Colbosc lieuville Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Departement Seine-Maritime

Spectacle musical : A la dérive Saint-Romain-de-Colbosc 2022-04-14 was last modified: by Spectacle musical : A la dérive Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc 14 avril 2022 Saint-Romain-de-Colbosc seine-maritime

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime