Salle Delavaud, le dimanche 3 avril à 18:00

**Spectacle musical : A chacun son étoile** Par l’Association Au-delà des rêves / NIMAG Pour combler son ennui, la petite Luna fait appel à son étoile imaginaire Symphonia. Ensemble, elles partent visiter les rêves de Luna et vont faire la connaissance des personnages qui les peuplent. DIMANCHE 3 AVRIL À 18H Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h15 À partir de 3 ans Participation libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Un spectacle musical par de jeunes talents Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:15:00

