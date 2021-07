Gonesse Pôle Culturel de Coulanges Gonesse, Val-d'Oise Spectacle » Musée Hom(m)e ! » Pôle Culturel de Coulanges Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Spectacle » Musée Hom(m)e ! » Pôle Culturel de Coulanges, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gonesse. Spectacle » Musée Hom(m)e ! »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pôle Culturel de Coulanges

Vous êtes invités à découvrir le **Musée Hom(m)e !** Un spectacle qui vous réconcilie avec les musées ! Cette création de la Compagnie Uvol s’inscrit dans la préfiguration du futur musée d’histoire et de société à Gonesse. La pièce questionne le musée sous tous ses angles : les collections, les publics, les artistes, les œuvres d’art, le patrimoine. _Durée 35 minutes_

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:35:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:35:00

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Pôle Culturel de Coulanges Adresse 24 rue de Paris 95500 Gonesse Ville Gonesse lieuville Pôle Culturel de Coulanges Gonesse