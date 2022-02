Spectacle Musée du château de Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Spectacle Musée du château de Flers, 14 mai 2022, Flers. Spectacle

Musée du château de Flers, le samedi 14 mai à 21:30

Spectale proposé par le cirque Tempo, en extérieur ! Projection d’un film réalisé par le cirque Tempo, les enfants et Mon P’tit Cynéma lors du projet « c’est mon patrimoine » qui s’est déroulé du 10 au 15 avril 2022. Spectacle proposé par le Cirque Tempo Musée du château de Flers Avenue du château, 61100 Flers Flers Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Musée du château de Flers Adresse Avenue du château, 61100 Flers Ville Flers lieuville Musée du château de Flers Flers Departement Orne

Musée du château de Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Spectacle Musée du château de Flers 2022-05-14 was last modified: by Spectacle Musée du château de Flers Musée du château de Flers 14 mai 2022 Flers Musée du château de Flers Flers

Flers Orne