Spectacle Musée Alexandre Dumas, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villers-Cotterêts.

Spectacle

Musée Alexandre Dumas, le samedi 3 juillet à 17:00

Le samedi 3 Juillet c’est aussi exceptionnellement la Nuit Européenne des Musées ! le musée est ouvert et gratuit toute la soirée de 17h à minuit. Au programme : – la vie et l’œuvre de la plus célèbre des familles cotteréziennes sur 3 générations – Une exposition sur la genèse de la pièce de théâtre d’Alexis Michalik Le Porteur d’Histoire et une exposition des planches de son adaptation en bande-dessinée par Christophe Gaultier – _Nicolas le philosophe, Mirages de cirque_ – par la compagnie les Empires de la Lune de 20h à 21h30 Un spectacle de cirque dans la pure tradition, des personnages poétiques et touchants pour un voyage onirique à ne pas rater inspiré du conte Nicolas le Philosophe d’Alexandre Dumas. A travers son voyage initiatique le jeune Nicolas fera la rencontre de musiciens et de saltimbanques qui transformeront son regard sur le sens de la vie et l’idée de liberté.

entrée libre, port du masque obligatoire

Le musée est gratuit de 17h à minuit

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T23:59:00