SPECTACLE « MURMURES DE PLUMES » Cornimont, mardi 30 juillet 2024.

L’un des plus anciens recueils de contes du monde, le Pantchatantra, fut l’objet d’une commande d’un roi Indien qui voulait une compilation de leçons pour éduquer ses princes. Le sage réunit donc dans cinq livres des contes d’animaux, car le divertissement qu’offrait ces fables permettait aux enfants de ne pas offrir de résistance à leurs apprentissage. Ils se divertissaient tout en s’imprégnant de la profonde sagesse des récits. Le spectacle Murmures de Plumes poursuit cette même idée avec des histoires d’oiseaux en guise de leçon de chose. Les spectacles Murmures sont des invitations à connecter l’auditoire à un espace, un environnement naturel ou humain. Ce sont des échappées oniriques et poétiques au cœur de la nature, qui nourrissent le rêve. Les arbres, le paysage, les pierres ont ainsi fait l’objet de programmes prétendant redonner les clefs des murmures de ces lieux, et des êtres qui les hantent. Tarif unique de 6 euros par personne, comprenant une entrée au musée des 1001 racines (gratuit pour les moins de 10 ans). Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Dès 3 ans. Départ du musée à 16 heures. Par Guillaume LOUIS. Réservation obligatoire auprès du musée.Tout public

6 EUR.

Début : 2024-07-30 16:00:00

fin : 2024-07-30 17:30:00

23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

