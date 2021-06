Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine, Plélan-le-Grand Spectacle : Muraïe Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

Spectacle : Muraïe Plélan-le-Grand, 21 août 2021-21 août 2021, Plélan-le-Grand. Spectacle : Muraïe 2021-08-21 18:30:00 – 2021-08-21 Rue de Montfort Parking de la rue de Montfort

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine Plélan-le-Grand Clown Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers s'activent pour déblayer et trier ce fatras d'objets en tous genres. Soudain une bascule s'opère. De surenchères en supercheries, ils se prennent à un jeu de construction, où chacun s'invente son «petit chez soi». Peu à peu deux habitations de fortune se déploient devant le mur : Le tas devient habitat. Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode de vie. Les passions s'aiguisent et les entraînent dans l'excès et la folie. Tout menace de s'effondrer, l'absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ? Durée : 55 minutes. A partir de 8 ans. Par la Cie Dédale de Clown. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Plélan-le-Grand Étiquettes évènement : Autres Lieu Plélan-le-Grand Adresse Rue de Montfort Parking de la rue de Montfort Ville Plélan-le-Grand lieuville 48.00671#-2.09261