Spectacle multimédia avec Pirate patate – 4-10 ans
Châteaulin, 17 avril 2022

Spectacle multimédia avec Pirate patate – 4-10 ans Châteaulin

2022-04-17 – 2022-04-17

Châteaulin Finistère Châteaulin

PIRATE PATATE est le quatrième spectacle à destination du jeune public créé et produit par Le Studio Fantôme. C’est un spectacle multimédia croisant le conte, la chanson, les musiques actuelles, le dessin, l’animation, la vidéo, le théâtre et le jeu d’ombres !

Le spectacle PIRATE PATATE revisite le genre du concert de dessin pour l’adapter au jeune public. L’histoire est racontée à travers une scénographie multimédia complète et une mise en scène travaillée autour de l’univers des pirates. L’ équip(ag)e est autonome en matière de décor et de lumières : ces dernières sont gérées depuis la scène par les acteurs.

PIRATE PATATE est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, petite fille timide dans la « vraie » vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Un jour, Noémie rencontre Timour, un nouveau qui ne parle pas sa langue, et l’entraîne dans l’aventure. Le spectacle est une fable sur le pouvoir de l’imagination et de l’amitié, qui triomphe de toutes les solitudes. C’est aussi un conte sur la différence, sur la communication et sur le pouvoir libérateur de l’image. Durée 45 min

Arnaud Le Gouëfflec : chant et narration

John Trap : basse, percussions, chœurs

Chapi Chapo: instruments jouets vintage

Delgado Jones : guitare, chœurs

Laurent Richard : images

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

