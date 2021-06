Paris Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Spectacle multilingue « La boîte à histoires » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle multilingue « La boîte à histoires » Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 10h45 à 11h30

gratuit

Découvrez « La boîte à histoires », un spectacle interactif pour éveiller les enfants à d’autres langues que le français. « La boîte à histoires » est un projet co-créé par des habitantes du quartier et l’association Dulala : https://www.dulala.fr/ Découvrez en famille un conte traditionnel du Sri Lanka raconté par des mamans du quartier dans leur langue maternelle et par une conteuse en français. L’occasion de s’amuser avec les mots des différentes langues ! Accessible aux enfants de 3 à 8 ans, le spectacle aura lieu aux Jardins du Ruisseau : http://lesjardinsduruisseau.fr/ Nous nous retrouverons à 10H15 à la bibliothèque Jacqueline de Romilly. Les enfants non accompagnés devront être obligatoirement munis d’une autorisation parentale à récupérer à la bibliothèque lors de l’inscription au spectacle. Spectacles -> Autre spectacle Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (584m) 4 : Porte de Clignancourt (653m) 60, 95, 137, 341 T3b station Angélique Compoint (Porte de Montmartre)

Contact :Bibliothèque Jacqueline de Romilly 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 http://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

