SPECTACLE MUKASHI BANASHI Galerie Chapleau Le Croisic, mercredi 17 juillet 2024.

SPECTACLE MUKASHI BANASHI Galerie Chapleau Le Croisic Loire-Atlantique

Un spectacle musical pour présenter aux grands et petits, trois contes incontournables du folklore japonais: Le Lièvre blanc d’Inaba, Momotarô et Urashima Taro.

Les “Mukashi Banashi” qui signifie “Contes d’autrefois” et ont traversé les âges et l’espace pour arriver jusqu’en Occident.

À partir de 3 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 11:00:00

fin : 2024-07-17

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@lecroisic.fr

