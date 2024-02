Spectacle – Mukashi Banashi Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 17 juillet 2024.

Spectacle – Mukashi Banashi Un spectacle musical pour présenter aux grands et petits, trois contes incontournables du folklore japonais: Le Lièvre blanc d’Inaba, Momotarô et Urashima Taro. Les “Mukashi Banashi” qui signifie… Mercredi 17 juillet, 11h00 Galerie Chapleau Inscription: 0

Un spectacle musical pour présenter aux grands et petits, trois contes incontournables du folklore japonais: Le Lièvre blanc d’Inaba, Momotarô et Urashima Taro.

Les “Mukashi Banashi” qui signifie “Contes d’autrefois” et ont traversé les âges et l’espace pour arriver jusqu’en Occident.

À partir de 3 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

JEUNESSE LOISIRS