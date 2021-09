Spectacle : Mozart Group Palais des Congrès d’Issy, 9 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Mozart Group

Palais des Congrès d’Issy, le samedi 9 octobre à 20:30

Ces quatre virtuoses diplômés des prestigieuses académies de musique de Varsovie et de Lodz vous proposent un cabaret de musique classique humoristique ! Imaginez une composition classique, dont la structure et le thème sont analysés, puis nourrie d’associations musicales brillantes. En écoutant le résultat final, l’auditeur est alors constamment surpris, ému, ou hilare ! Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, les complices de Mozart Group embarquent le public dès les premières notes, pour un concert aussi inspiré que déjanté. En conciliant humour et musique classique, le quatuor vous réserve un show irrésistible ! _« Le Mozart Group ne respecte rien ou presque. La musique classique, il la bouscule, la transforme, la mélange avec des acrobaties, du mime, des numéros de jonglerie, et des gags bien rôdés. Il faut entendre leur version de « Carmen » rythmée à l’aide d’une raquette et d’une balle de ping-pong : jouissif ! […] Dans la salle, les rires fusent : à cause de leur blague mais aussi quand on reconnaît ce morceau joué à l’aide d’un ballon de baudruche ! »_ Le Parisien

Un cabaret de musique classique humoristique à ne pas manquer !

Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00