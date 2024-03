SPECTACLE MOUVEMENT – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE Salle des fêtes Guy Hallet Tinqueux, vendredi 9 février 2024.

SPECTACLE MOUVEMENT – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE Mouvement.s est une traversée dans l’univers des percussions classiques, traditionnelles et corporelles, où le corps devient expression corporelle musicale, à la recherche de la pulsation commune. Vendredi 9 février, 18h00 Salle des fêtes Guy Hallet Entrée Libre

Spectacle Mouvements

Événement unique lors du Marché de la poésie

*Gratuit, sans réservation.

