SPECTACLE « MOUTON NOIR » À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 21 mai 2022, La Ménitré.

SPECTACLE « MOUTON NOIR » À LA MÉNITRÉ La Ménitré

2022-05-21 – 2022-05-21

La Ménitré Maine-et-Loire La Ménitré

Par la compagnie Piment Langue d’oiseau

« Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et amplifier.

Sans doute Camille est-elle une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir les petits signes qui constituent autant d’appels à l’aide face au harcèlement dont elle est victime ?

En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie albinos qui, dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour survivre parmi ses congénères. »

Spectacle « Mouton noir » à la Ménitré

+33 7 85 08 09 80

Par la compagnie Piment Langue d’oiseau

« Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et amplifier.

Sans doute Camille est-elle une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir les petits signes qui constituent autant d’appels à l’aide face au harcèlement dont elle est victime ?

En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie albinos qui, dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour survivre parmi ses congénères. »

La Ménitré

dernière mise à jour : 2022-03-22 par