Spectacle « Mout Batouk » Archéosite de Montans, 14 mai 2022 21:00, Montans.

Nuit des musées Spectacle « Mout Batouk » Archéosite de Montans Samedi 14 mai, 21h00 Gratuit, dans la limite des places disponibles

Un conte musical et poétique , un voyage préhistorique, aux origines de la musique chez nos lointains parents, il y a 30 000 ans

Une nuit au musée ; une nuit pour rêver !

Au beau milieu de la steppe, Muzi nous raconte le feu, la chasse, sa vie… celle que l’on imagine. Muzi joue avec les sons. Elle (re)fait chanter le bois, les pierres, les os, les coquillages, comme pour mieux nous entraîner dans un voyage préhistorique, aux origines de la musique, il y a 30 000 ans… et réveiller en nous les racines de notre propre humanité.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A 4 km de Gaillac, l’Archéosite de Montans vous propose un formidable voyage dans le temps. Laissez-vous conter l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain grâce à des pièces archéologiques rares, des reconstitutions grandeur nature et une programmation annuelle riche. Une façon originale et ludique d’expérimenter l’archéologie autrement !

A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

http://archeosite.ted.fr

In 4 km in Gaillac, between Toulouse (40 min) and Albi (20 min). Highway A 68 taken(brought) 8 (Lisle-sur-Tarn) or taken(brought) out 9 (Gaillac). Accessible(Approachable) to the people with reduced mobility. Parking lot nearby. Free, subject to availability Saturday 14 May, 21:00

In 4 km in Gaillac, the Archéosite de Montans proposes you a great(tremendous) journey in time. Be allowed narrate the incredible destiny of this small become Gallic village one of the biggest(greatest) production sites of ceramics of the Roman Empire thanks to rare archaeological rooms(parts,plays), full-scale reconstructions and an annual rich programme planning(programming). An original and play way of testing archaeology otherwise(differently)! hearing impairment

¡Una noche en el museo; una noche para soñar!

En medio de la estepa, Muzi nos cuenta el fuego, la caza, su vida… la que nos imaginamos. Muzi juega con los sonidos. Ella (re)hace cantar la madera, las piedras, los huesos, las conchas, como para llevarnos mejor en un viaje prehistórico, a los orígenes de la música, hace 30.000 años… y despertar en nosotros las raíces de nuestra propia humanidad.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Gratuito, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 21:00

Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, Tarn, Occitanie, France 81600 Montans Occitanie