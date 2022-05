Spectacle « Mout Batouk » Archéosite de Montans Montans Catégories d’évènement: Montans

Une nuit au musée ; une nuit pour rêver ! Au beau milieu de la steppe, Muzi nous raconte le feu, la chasse, sa vie… celle que l’on imagine. Muzi joue avec les sons. Elle (re)fait chanter le bois, les pierres, les os, les coquillages, comme pour mieux nous entraîner dans un voyage préhistorique, aux origines de la musique, il y a 30 000 ans… et réveiller en nous les racines de notre propre humanité. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Un conte musical et poétique , un voyage préhistorique, aux origines de la musique chez nos lointains parents, il y a 30 000 ans Archéosite de Montans Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, Tarn, Occitanie, France Montans Tarn

