Souillac Souillac Lot, Souillac Spectacle “Moscato Complètement JOJO” Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Spectacle “Moscato Complètement JOJO” Souillac, 10 avril 2022, Souillac. Spectacle “Moscato Complètement JOJO” 2022-04-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-10 Rue du Maquis Palais de Congrès

Souillac Lot Souillac 36 EUR 36 Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d’Angleterre.

Vincent Moscato est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l’oxygénation, agit contre le stress, diminue l’agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage.

Vincent vous embrasse !

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne +33 5 65 33 22 00 Vincent Moscato dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Rue du Maquis Palais de Congrès Ville Souillac lieuville 44.89474#1.48315