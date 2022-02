Spectacle : Moscato complètement Jojo Mézin, 13 mai 2022, Mézin.

Spectacle : Moscato complètement Jojo Salle polyvalente Louis Barranger Rue Casimir Laffitte Mézin

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 Salle polyvalente Louis Barranger Rue Casimir Laffitte

Mézin Lot-et-Garonne Mézin

Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d’Angleterre.

Vincent Moscato est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l’oxygénation, agit contre le stress, diminue l’agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage.

Réservation à l’épiCafé, place Armand Fallières à Mézin et en ligne sur ticketmaster.

+33 6 63 58 36 31

Moskato Productions

Salle polyvalente Louis Barranger Rue Casimir Laffitte Mézin

