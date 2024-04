Spectacle Montez sur le ring Sainte-Croix-aux-Mines, mercredi 24 avril 2024.

Dans le cadre du festival de contes L’Alsace se (ra)conte avec le soutien financier de la Collectivité européenne d’Alsace

Le guerrier Tamatoa va devoir défier ses concurrents pour

délivrer la princesse Titaua. Plus vite, plus haut, plus fort,

telle est la devise de Tamatoa des îles Samoa.

Habillez-vous en noir comme les All Blacks ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 15:00:00

11a rue Maurice Burrus

Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@valdargent.com

