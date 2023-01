Spectacle « Monte-Cristo » Bellac Bellac, 2 février 2023, BellacBellac OT du Haut Limousin .

Spectacle « Monte-Cristo »

2023-02-02 20:00:00

A 20h au Théâtre du Cloître. Tout public dès 12 ans. Tarifs : plein 17€, partenaire 14€, réduit 12€, solidaire et junior 5€. Sur réservation. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr

Critiques unanimes, comité de co-programmation du Théâtre du Cloître ravi lors de sa découverte du travail, compagnie passionnante et œuvre romanesque revisitée pour le plaisir de tou-te-s : soirée à ne pas rater.

Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Noémie Sage forment un talentueux trident de co-dirigeants de cette si singulière compagnie La Volige, installée dans les Deux-Sèvres. Si le premier est un conteur hors-pair, ses deux camarades impulsent en parallèle une énergie tout aussi virtuose. Fanny Chériaux et ses univers musicaux accordent les tonalités mystiques des récits de Nicolas avec une harmonie mêlant dérision et profondeur de réflexion.

Avec ce Monte-Cristo, c’est une audace que la compagnie escalade avec joie, aisance et appétit palpable. Aucun temps mort pour cette adaptation façon western, avec des incises malines et saisissantes, autour de l’actualité du texte ou de ses références dans notre pop culture. Autour du conteur se déploient les arabesques musicales d’une Fanny Chériaux et d’un Mathias Castagné (ex Crevettes d’Aciers et Sparky and the Clouds) aériens, denses, collés aux récits comme les sombres amertumes de revanche le sont au chemin d’Edmond Dantès. C’est du théâtre de plaisir, qui nous replonge avec bonheur dans nos liens avec le feuilleton d’Alexandre Dumas, dans ce qu’il peut encore nous dire aujourd’hui. Du rire, de la narration, mais aussi des surprises, beaucoup de surprises ; une scénographie soignée et intelligente ; une mise en scène pleine de maîtrise. Tous les âges, toutes les connaissances proches ou éloignées de l’œuvre de référence, tout le monde est invité à la table d’Edmond et de son avatar richissime avide de vengeance.

Ajoutez à cela les esprits (bien intentionnés) de révélation de critique sociale, politique et économique inhérents, tout à la fois au feuilleton dumassien comme à la Volige, et vous obtenez ?

Un très grand moment de théâtre, tout simplement.

info@theatre-du-cloitre.fr +33 5 55 60 87 61 http://www.theatre-du-cloitre.fr/

