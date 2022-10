Spectacle – Monstres et Merveilles Rully Rully Catégories d’évènement: Oise

Rully

Spectacle – Monstres et Merveilles Rully, 12 novembre 2022, Rully. Spectacle – Monstres et Merveilles

Grande Rue Rully Oise

2022-11-12 – 2022-11-12 Rully

Oise Rully Ils ne sont pas beaux et avec eux, il s’en passe de belles…

Rien que des histoires de monstres, des poilus qui habitent dans la forêt touffue, des verdâtres à tête de crapaud au fond des puits, des qui sont nés moitié de hérisson…

Public : à partir de 6 ans

Durée : 50mn Ils ne sont pas beaux et avec eux, il s’en passe de belles…

Rien que des histoires de monstres, des poilus qui habitent dans la forêt touffue, des verdâtres à tête de crapaud au fond des puits, des qui sont nés moitié de hérisson…

Public : à partir de 6 ans

Durée : 50mn Rully

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Rully Autres Lieu Rully Adresse Grande Rue Rully Oise Ville Rully lieuville Rully Departement Oise

Rully Rully Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rully/

Spectacle – Monstres et Merveilles Rully 2022-11-12 was last modified: by Spectacle – Monstres et Merveilles Rully Rully 12 novembre 2022 Grande Rue Rully Oise Oise Rully

Rully Oise