Spectacle : “Monstre-Moi !” Souillac, 20 décembre 2021, Souillac. Spectacle : “Monstre-Moi !” Salle du Bellay Parvis Saint-Éloi Souillac

2021-12-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-20 Salle du Bellay Parvis Saint-Éloi

Souillac Lot Spectacle jeune public « Monstre-moi ! », de la compagnie Nansouk.

A partir de 5 ans, durée 45 minutes.

Entrée libre. Pass sanitaire à partir de 12 ans. DR

