Phillipe Good est un personnage tout droit sorti d’un roman de Jules Vernes, gentleman à l’accent British, il vous propose d’entrer dans son univers fantastique qui mélange, pantomime, magie et jonglerie. Déambulation en continu dans les collections permanentes du musée et l’exposition temporaire “En habits de lumière”

Sans inscription

Mr PhilGood vous fait découvrir de manière décalée le musée de la Corderie Vallois et l’exposition “En habits de lumière”. Il n’a qu’une ambition c’est de vous faire passer un “good” moment ! Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00

