Spectacle « Monsieur le curé fait sa crise » L'abbé Benjamin Bucquoy n'en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l'écoute plus… Samedi 6 avril, 20h30

L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque… et disparaît.

C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

Durée : 1h30. Tous public.

Centre Paroissial Saint-Paul, Carré Léon Blum, 38090 Villefontaine, France

