Spectacle Monsieur Joseph La Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Juin 1945, dans un petit village français, jeunes garçons et jeunes filles sont réunis pour la première fois afin de célébrer la fête de fin d’année de leur collège. Trois ombres planent sur la fête celle de Monsieur Joseph, professeur de musique, et celles de deux enfants tziganes. Les trois ayant pris un train pour nulle part au cours de l’hiver 44. Ce spectacle sera dédié à leur professeur adoré, homme de passion, épris d’amour et de liberté. Les textes seront adaptés aux évènements locaux, et notamment à l’action du maquis Louis.

Ce spectacle viendra clôturer la semaine de cérémonies commémoratives

24 juin, La Verrerie, Montsauche avec présentation des événements

25 juin, cérémonie à Montsauche et présentation de l’exposition sur l’incendie de Montsauche, restitution du travail des élèves

26 juin, cérémonie à Dun-les-Places. Le 25 juin, soirée avec les familles de fusillés et projection du film de témoignages sur le massacre de Dun, réalisé en 2022 par Matthieu Mugneret. EUR.

Début : 2024-06-29 16:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

La Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Auditorium de St-Brisson

Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

