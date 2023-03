Spectacle – Moniktrud & Maritérégonde Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise le Musée de l’archerie et du Valois rouvre ses portes au public. Dès 16h30, à l’issue du Carnavalois, le spectacle Moniktrud & Maritérégonde, interprété par la compagnie Les Tombés de la lune, est proposé gratuitement au public dans le parc du musée. Cette interprétation entre dans la programmation du Festival Des Livres & Vous. Moniktrud & Maritérégonde, ambassadrices de la culture franque, vous proposent de tout savoir sur les Mérovingiens en seulement « un sablier ». Le QUIZZTRUD – ou comment apprendre tout en s’amusant – opposera les Francs de droite contre les Francs de gauche. L’occasion de revoir ses classiques, du vase de Soissons au Baptême de Clovis, en passant par les conflits entre Frédégonde et Brunehilde. Moniktrud & Maritérégonde interagissent avec le public et offrent un spectacle décalé et burlesque ! Cette animation est financée par l’association des Amis du musée de l’archerie et du Valois, avec le soutien du département de l’Oise, de la Communauté de communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. +33 3 44 59 21 97 Crépy-en-Valois

