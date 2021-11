Lillers Médiathèque municipale Louis Aragon Lillers, Pas-de-Calais Spectacle « Mon plaisir de lire et son origine » Médiathèque municipale Louis Aragon Lillers Catégories d’évènement: Lillers

Médiathèque municipale Louis Aragon, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:00

**Mon plaisir de lire et son origine** Accompagnées par le guitariste Benjamin Collier, deux personnes racontent de façon intime, leurs découvertes de la lecture, son origine dans leurs éducations et les bouleversements qu’elle a amenés en eux. Quelques pages de livres sont lues…Ils deviennent tour à tour de grands écrivains et écoutent le public qui les entoure. Une performance multidisciplinaire: lecture, théâtre musical, danse, qui vous emporte… Cie Les Caryatides Conception et jeu : Cyril viallon et Floriane Potiez Composition musicale: Benjamin Collier Une performance multidisciplinaire: lecture, théâtre musical, danse, qui vous emporte… Médiathèque municipale Louis Aragon 32 place Roger Salengro 62190 Lillers Lillers Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T19:50:00

