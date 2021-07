SPECTACLE MON PETIT THÉÂTRE DE COMPTINES Le Croisic, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Croisic.

SPECTACLE MON PETIT THÉÂTRE DE COMPTINES 2021-07-21 – 2021-07-21 Jardin Jan 12 rue Waldeck Rousseau

Le Croisic Loire-Atlantique Le Croisic

«Mon petit théâtre de comptines» est un spectacle musical mettant en scène les comptines de l’enfance.

Amstramgram et Turlututu vous transportent dans ce joli voyage musical, sonore et visuel, teinté d’humour, de rêverie et de poésie. Venez danser et chanter avec Demoiselle coccinelle, Petit escargot et tous leurs amis!!

Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août inclus – Petit théâtre​ au Jardin Jan – à partir de 11h00 – Gratuit.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 40 23 00 70 – Dans la limite des places disponibles – 1 accompagnant par fratrie. 3 compagnies se succéderont au cours de l’été pour proposer des spectacles rigolos, parfois en musique. Une invitation au voyage avec des personnages très sympathiques et complètement déjantés.

à partir de 3 ans en fonction des spectacles – Renseignements à l’OT. Repli. Salle Jeanne d’Arc

officedetourisme@lecroisic.fr +33 2 40 23 00 70 http://www.tourisme-lecroisic.fr/

