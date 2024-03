Spectacle « Mon Orient Express », compagnie l’esprit de la forge Nesle, jeudi 4 avril 2024.

Spectacle « Mon Orient Express », compagnie l’esprit de la forge Nesle Somme

Projet réalisé en partenariat avec La Nouvelle Scène.

Commande d’écriture à Luc Tartar édité chez Lansman éditeur.

Je pense à tout ce qu’on va faire demain. Je pense au monde qu’on va

construire. Aux choses qui vont changer. Je pense à l’avenir. Aux combats à

mener. Aux victoires qui sont à portée de main. Je pense à l’amour plus fort

que tout. Alix dans Mon Orient Express de Luc Tartar.

À Calais, deux adolescents se rencontrent à la gare, devant l’Orient-Express, et c’est le coup de foudre ! Alix est bénévole dans une association d’aide aux migrants ; Agir vient de loin, pour rejoindre son oncle à Londres.

Cherchant à échapper à la police, ils montent à bord du train. Et les voilà

partis pour Paris, Munich, Vienne… Istanbul, accompagnés d’un curieux

personnage, Lukasz, barman de l’Orient-Express.

Ouvrir les yeux et regarder le monde les deux adolescents du texte de

Luc Tartar, avec la fougue de leur jeunesse, nous embarquent dans ce train

mythique, bousculant nos certitudes.

Mise en scène Agnès Renaud • Scénographie Claire Gringore

Lumières Véronique Hemberger • Création sonore Jean de Almeida

Création costumes Suzanne Devaux • Régie Romain de Boysson.

Accompagnement chorégraphique Marie-Pierre Pirson

DISTRIBUTION • Fatima AïBOUT, Olivier BRABANT, Omar MOUNIR ALAOUI, Léa TUIL.

LES ATELIERS

Des actions de médiation pourront être proposées aux habitants et aux

établissements scolaires du 2d degré. 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

8 boulevard de l’Avenir

Nesle 80190 Somme Hauts-de-France billetterie.nouvellescene@gmail.com

